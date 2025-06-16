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Евгений Кафельников: будучи подростком, никогда не думал, что у меня будут все эти регалии

Евгений Кафельников: будучи подростком, никогда не думал, что у меня будут все эти регалии
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Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что в детстве не думал, что станет титулованным теннисистом.

«Сейчас на всех международных соревнованиях у нас выступают тысячи спортсменов. Дети и их родители проделывают огромную работу — выезжать за границу тяжело. Но они хотят побеждать.

Будучи подростком, я никогда не думал, что у меня будут все эти регалии. Благодарен всем, кто дал мне возможность поверить в мои силы, развить навыки. У всех есть такая возможность, главное, чтобы была целеустремлённость», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кафельникову 51 год, он олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, победитель 53 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).

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