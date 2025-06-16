Циципас высказался о немецких болельщиках перед началом турнира в Галле

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас положительно высказался о немецких болельщиках в преддверии турнира ATP-500 в Галле (Германия).

«Думаю, что в Германии самые преданные фанаты тенниса. Я говорю это, потому что вижу, как они ждут у отеля. Я наблюдаю за ними много лет, с моего первого приезда сюда, и могу с уверенностью сказать, что это самые страстные теннисные болельщики, которых я когда-либо видел», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Он опустился на 25-ю строчку мирового рейтинга. Стефанос неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.