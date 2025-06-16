Шамиль Тарпищев высказался об истории российского тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подробно рассказал о зарождении российского тенниса.

«Мало кто знает наш теннис от начала до сегодняшнего дня. После революции было много эмиграций, и в них россиянами было создано семь клубов. Россиянка Адамова была второй ракеткой мира. Кто не знает, в теннис играл и Молотов. Встречался с ним пару раз. В 1953 году Анна Дмитриева выиграла турнир в Англии — это новая веха в истории российского тенниса. В теннис и играл Николай II вместе с графом Сумароковым-Эльстоном.

Говорят, что тенниса в России не было до Ельцина. Он был, просто был закрытым видом спорта и развивался в вялотекущем темпе. Борис Николаевич открыл его, появились другие возможности. На сегодня россиянами выиграно 303 международных турнира. И сейчас мы на ходу. Но главное, что мы чтим и помним эту историю побед», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.