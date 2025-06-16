Шамиль Тарпищев: крытых теннисных кортов в России явно недостаточно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в России недостаточно крытых кортов.

«Крытых кортов явно недостаточно — лето у нас очень короткое. Ввели новый вид спорта — пиклбол. Он может стать просмотровым видом спорта на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Для развития детско-юношеского спорта нужно сделать его средством семейного отдыха. Корты должны быть во всех парках — дети схватятся сразу. Пиклбол доступен везде и является площадкой для вступления в большой теннис.

Региональная политика должна измениться. У нас было 16 опорных центров, восемь губернаторов отказались. Уверен, что, если на Дальнем Востоке сделать три академии, теннис можно развить за пять лет. Интерес-то большой, вопрос только в возможностях», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.