Эмма Наварро обыграла Марту Костюк на старте турнира в Берлине

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минуты. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.