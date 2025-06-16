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Эмма Наварро обыграла Марту Костюк на старте турнира в Берлине

Эмма Наварро обыграла Марту Костюк на старте турнира в Берлине
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 12:40 МСК
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Эмма Наварро
9
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продолжался 1 час 17 минуты. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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