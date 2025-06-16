Кафельников ответил, почему не хотел бы сняться в фильме о теннисе

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников объяснил, почему не хотел бы сняться в фильме о теннисе.

«Не хотел бы сниматься в фильме о теннисе. На меня выходили года четыре назад, но я знаю всю проблематику. И чтобы по итогу получилось не очень хорошо… Я и не смотрел фильмы о теннисе, понимаю: если начну, сразу увижу все недостатки», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кафельникову 51 год, он олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, победитель 53 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).