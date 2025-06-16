«Горану не хватает бузуки и фраппе». Циципас отреагировал на пост Иванишевича

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на пост своего нового тренера Горана Иванишевича.

Циципас репостнул публикацию Иванишевича о начале сотрудничества и с фотографиями с тренировки и написал: «Горану не хватает бузуки и фраппе».

Фото: Социальные сети Стефаноса Циципаса

Иванишевич ранее работал с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После этого Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.

Циципас будет тренироваться под руководством Иванишевича, готовясь к старту травяного сезона-2025. Стефанос начнёт его на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 16 по 22 июня.