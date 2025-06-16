Кафельников: стать олимпийским чемпионом — верх блаженства, я этим горжусь

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что гордится тем, что смог завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в одиночном разряде.

«Невозможно передать словами те ощущения, когда добиваешься того, к чему стремился всю свою сознательную жизнь. Это верх блаженства — стать олимпийским чемпионом. Шамиль Анвярович говорил, что бывших олимпийских чемпионов не бывает. Этот титул для нас навсегда, и я им горжусь. Не передать эти ощущения», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кафельникову 51 год, он олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, победитель 53 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).