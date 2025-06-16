Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев ответил, сколько времени нужно Андреевой, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»

Тарпищев ответил, сколько времени нужно Андреевой, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил, сколько времени понадобится Мирре Андреевой, чтобы выиграть свой первый турнир «Большого шлема».

Мирре Андреевой 18 лет, она полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 в одиночном разряде и Australian Open — 2025 в парном разряде, победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде), серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Сейчас теннисистка занимает седьмое место в рейтинге WTA.

«Что касается выступления на «Ролан Гаррос», Мирра молодая девочка, психологически не готова держать форму две недели. Нагрузка наслаивается, тяжело выдерживать. Ей ещё надо полтора года, чтобы выиграть «Большой шлем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Мирра в одной половине с новой чемпионкой «РГ», у Медведева лёгкие соперники. Обзор сеток
Мирра в одной половине с новой чемпионкой «РГ», у Медведева лёгкие соперники. Обзор сеток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android