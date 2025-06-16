Тарпищев ответил, сколько времени нужно Андреевой, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил, сколько времени понадобится Мирре Андреевой, чтобы выиграть свой первый турнир «Большого шлема».

Мирре Андреевой 18 лет, она полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 в одиночном разряде и Australian Open — 2025 в парном разряде, победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде), серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Сейчас теннисистка занимает седьмое место в рейтинге WTA.

«Что касается выступления на «Ролан Гаррос», Мирра молодая девочка, психологически не готова держать форму две недели. Нагрузка наслаивается, тяжело выдерживать. Ей ещё надо полтора года, чтобы выиграть «Большой шлем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.