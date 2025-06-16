Тарпищев: на сегодня российские теннисисты неспособны выигрывать Уимблдон

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что сейчас у российских теннисистов нет шансов победить на Уимблдоне.

Турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. Мария Шарапова — единственная победительница Уимблдона в одиночном разряде из России. В 2004 году в финале она победила американку Серену Уильямс.

«Чтобы знать, кто выиграет турнир, нужно знать сетку. Но я могу сказать, что на сегодня наши спортсмены неспособны выигрывать Уимблдон, — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующий чемпион Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас, у женщин — чешка Барбора Крейчикова.