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Кафельников: Мирра Андреева — будущая звезда, она долго будет на лидирующих позициях

Кафельников: Мирра Андреева — будущая звезда, она долго будет на лидирующих позициях
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Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о перспективах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева — будущая звезда российского тенниса, она долго будет на лидирующих позициях. Все предпосылки к этому есть, потенциал у неё огромный. Дай бог, чтобы не было травм», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Андреева — полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 в одиночном разряде и Australian Open — 2025 в парном разряде, победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде), серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Сейчас теннисистка занимает седьмое место в рейтинге WTA.

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