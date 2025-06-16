Кафельников: Медведеву невозможно вернуть лидирующие позиции без радикальных изменений

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что бывший первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев не сможет вернуть былую форму без радикальных изменений.

Сейчас Медведев занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. Последний титул в одиночном разряде россиянин выигрывал в 2023 году. Его последнее наивысшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2024.

«Медведев, Рублёв и Хачанов уже в определённом возрасте, у них есть состоявшаяся карьера. Например, Медведеву невозможно вернуться на лидирующие позиции без радикальных изменений», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.