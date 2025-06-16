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Кафельников: Медведеву невозможно вернуть лидирующие позиции без радикальных изменений

Кафельников: Медведеву невозможно вернуть лидирующие позиции без радикальных изменений
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что бывший первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев не сможет вернуть былую форму без радикальных изменений.

Сейчас Медведев занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. Последний титул в одиночном разряде россиянин выигрывал в 2023 году. Его последнее наивысшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2024.

«Медведев, Рублёв и Хачанов уже в определённом возрасте, у них есть состоявшаяся карьера. Например, Медведеву невозможно вернуться на лидирующие позиции без радикальных изменений», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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