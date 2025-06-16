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Тарпищев: большинство тренеров наших ребят — советчики, не заставляют работать

Тарпищев: большинство тренеров наших ребят — советчики, не заставляют работать
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что тренеры лидирующих российских игроков не способны решить их проблему.

«У нас большая проблема с ребятами, с тройкой, которая есть на данный момент. У них большой психологический стресс. Большинство тренеров там — советчики, они не заставляют работать так, как у нас. Ребята устали, надо перезагрузиться. В теннисе всё время надо совершенствоваться. Например, Джокович понимал, чего ему не хватает, и взял тренера, который проповедует это», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в этом сезоне впервые с 2019 года россиян нет в топ-10 мирового рейтинга.

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