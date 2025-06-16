Тарпищев прокомментировал вопрос смены спортивного гражданства российскими теннисистами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о смене спортивного гражданства российскими теннисистами.

«Мы вынуждены вести диалог со всеми спортсменами. При этом с 2021 года поменяли гражданство только два теннисиста из тех, кто выступал за рубежом. Сейчас другая ситуация. Предстоит Олимпиада в Лос-Анджелесе, многие молодые спортсмены хотят на ней играть. А страны, включая даже арабские, предлагают большие деньги, чтобы ребята подписали контракты. Всё-таки отбор на Олимпиаду сложный, и пятые-шестые номера сборной туда уже не попадают, хотя хотят.

Финансовая история не позволяет нам сделать рамки, чтобы заключать договор со спортсменами. По договору спортсмену надо порядка € 200 тыс. для закрытия календаря. Если другие страны предлагают по € 500 или € 300, то мы будем терять спортсменов.

Никто не говорит, что они не преданы родине. Они всё равно ей преданы, всё равно, они могут иметь двойное гражданство. Но у нас нет таких денег, чтобы этот вопрос закрывать этими соглашениями. Есть вопросы, которые пока мы решить не можем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.