Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев прокомментировал вопрос смены спортивного гражданства российскими теннисистами

Тарпищев прокомментировал вопрос смены спортивного гражданства российскими теннисистами
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о смене спортивного гражданства российскими теннисистами.

«Мы вынуждены вести диалог со всеми спортсменами. При этом с 2021 года поменяли гражданство только два теннисиста из тех, кто выступал за рубежом. Сейчас другая ситуация. Предстоит Олимпиада в Лос-Анджелесе, многие молодые спортсмены хотят на ней играть. А страны, включая даже арабские, предлагают большие деньги, чтобы ребята подписали контракты. Всё-таки отбор на Олимпиаду сложный, и пятые-шестые номера сборной туда уже не попадают, хотя хотят.

Финансовая история не позволяет нам сделать рамки, чтобы заключать договор со спортсменами. По договору спортсмену надо порядка € 200 тыс. для закрытия календаря. Если другие страны предлагают по € 500 или € 300, то мы будем терять спортсменов.

Никто не говорит, что они не преданы родине. Они всё равно ей преданы, всё равно, они могут иметь двойное гражданство. Но у нас нет таких денег, чтобы этот вопрос закрывать этими соглашениями. Есть вопросы, которые пока мы решить не можем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Мирра в одной половине с новой чемпионкой «РГ», у Медведева лёгкие соперники. Обзор сеток
Мирра в одной половине с новой чемпионкой «РГ», у Медведева лёгкие соперники. Обзор сеток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android