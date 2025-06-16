Кафельников считает, что в российском теннисе будет смена поколений

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что в российском теннисе наступит смена поколений.

«В теннисе будет смена поколений. Нам нужно набираться терпения, и у нас определённо появятся новые звёзды», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кафельникову 51 год, он олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, победитель 53 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).