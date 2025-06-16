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Синнера узнали на одной из заправок, где он ненадолго остановился заправить машину

Синнера узнали на одной из заправок, где он ненадолго остановился заправить машину
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Первую ракетку мира итальянца Янника Синнера узнали на одной из заправок, где спортсмен остановился, чтобы заправить свой автомобиль.

Как видно на видеоролике с камеры наблюдения заправки, Синнер подъехал к бензоколонке на своём автомобиле марки Audi, чтобы заправиться. Однако его быстро узнали другие посетители и стали просить о совместных фото. Итальянец никому не отказал.

Синнеру 23 года, он стал лидером мирового рейтинга 10 июня 2024 года. Янник удерживает лидерство уже 54 недели. За это время итальянец стал победителем турниров в Галле, Цинциннати, на US Open, в Шанхае, на Итоговом чемпионате ATP и на Australian Open. Также Синнер был дисквалифицирован на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил.

Турнир ATP-500 в Галле (Германия), на котором Синнер будет защищать титул чемпиона, пройдёт с 16 по 22 июня.

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