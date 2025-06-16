Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме

27-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте турнира она обыграла британскую теннисистку 577-ю ракетку мира Ханну Клагмен. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Клагмен ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Ноттингеме Путинцева сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд — Ребекка Шрамкова.