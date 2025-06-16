Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме
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27-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте турнира она обыграла британскую теннисистку 577-ю ракетку мира Ханну Клагмен. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Ноттингем. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 13:35 МСК
27
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
577
Ханна Клагмен
Х. Клагмен
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Клагмен ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге турнира в Ноттингеме Путинцева сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд — Ребекка Шрамкова.
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