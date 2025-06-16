Синнер превзошёл Джоковича по статистике в статусе первой ракетки мира

Итальянец Янник Синнер 54 недели лидирует в мировом рейтинге ATP с момента своего первого попадания на первую строчку, сообщает статистический портал Opta.

По данным портала, с момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году только три игрока продержались на позиции первой ракетки мира в свой первый заход дольше, чем Синнер. Это Роджер Федерер (237 недель), Джимми Коннорс (160) и Ллейтон Хьюитт (75).

Синнер опередил по этому показателю серба Новака Джоковича, серб в период своего первого попадания на первую строчку рейтинга продержался лидером 53 недели. Всего же Джокович был первой ракеткой мира около восьми лет в период с 2011 по 2024 год с перерывами.

Синнеру 23 года, он стал лидером мирового рейтинга 10 июня 2024 года. Он удерживает лидерство уже 54 недели. За это время итальянец стал победителем турниров в Галле, Цинциннати, на US Open, в Шанхае, на Итоговом чемпионате ATP и на Australian Open. Также Синнер был дисквалифицирован на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил.

Турнир ATP-500 в Галле (Германия), на котором Синнер будет защищать чемпионский титул, пройдёт с 16 по 22 июня.