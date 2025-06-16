Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская — Ольга Данилович, результат матча 16 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 Ноттингем

Даяна Ястремская обыграла Ольгу Данилович в первом круге турнира WTA-250 в Ноттингеме
Комментарии

46-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте турнира она обыграла сербскую теннисистку 37-ю ракетку мира Ольгу Данилович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

Ноттингем. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Даяна Ястремская
46
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Ольга Данилович
37
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках украинка выполнила пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира категории WTA-250 в Ноттингеме Ястремская сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Материалы по теме
Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира WTA-250 в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android