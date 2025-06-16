Даяна Ястремская обыграла Ольгу Данилович в первом круге турнира WTA-250 в Ноттингеме
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46-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте турнира она обыграла сербскую теннисистку 37-ю ракетку мира Ольгу Данилович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.
Ноттингем. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
46
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 4
37
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках украинка выполнила пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.
Во втором круге турнира категории WTA-250 в Ноттингеме Ястремская сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Лючия Бронцетти (Италия).
Комментарии
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