Хуберт Хуркач снялся с травяного турнира АТР-500 в Галле из-за травмы спины

Польский теннисист 32-я ракетка мира Хуберт Хуркач снялся с травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). Причиной для снятия послужила травма спины. В прошлом сезоне Хуркач играл в финале данного турнира.

Ранее Хуркач снялся с травяного турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 12 июня он должен был выйти на корт в матче второго круга с эстонцем Марком Лаялом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Соревнования категории АТР-500 в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, который в этом году будет защищать титул.