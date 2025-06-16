Тиафо проиграл Эвансу на старте травяного «пятисотника» в Лондоне
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13-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо проиграл британцу Даниэлю Эвансу (199-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу британца.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
13
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
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|3
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|2
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199
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Эванс выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Тиафо восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Соперником Эванса во втором круге турнира в Лондоне станет победитель пары Брэндон Накашима (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
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