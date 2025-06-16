Тиафо проиграл Эвансу на старте травяного «пятисотника» в Лондоне

13-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо проиграл британцу Даниэлю Эвансу (199-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу британца.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Эванс выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Тиафо восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперником Эванса во втором круге турнира в Лондоне станет победитель пары Брэндон Накашима (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).