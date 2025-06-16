Остапенко показала фото в праздничном наряде с молодым человеком во время дня рождения

Латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения.

8 июня Остапенко исполнилось 28 лет, она отмечала день рождения с молодым человеком в одном из ресторанов Риги.

Фото: Социальные сети Елены Остапенко

«Сладкие 28. Спасибо всем, кто сделал этот день особенным», — написала Остапенко в социальной сети.

Фото: Социальные сети Елены Остапенко

Остапенко — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2017) и одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2024), чемпионка 20 турниров WTA (из них девять в одиночном разряде), бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде.