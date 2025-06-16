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Кэролайн Доулхайд — Онс Жабер, результат матча 16 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 500 Берлин

Онс Жабер успешно стартовала на турнире WTA-500 в Берлине
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Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала победу над 64-й ракеткой мира американкой Кэролайн Доулхайд. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
64
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Онс Жабер
61
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Жабер выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Доулхайд один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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