Медведев уверенно обыграл Альтмайера на старте турнира ATP-500 в Галле
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11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Даниэля Альмайера (52-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста.
Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 15:15 МСК
52
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Альтмайера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге турнира в Галле Медведев сыграет против победителя пары Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).
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