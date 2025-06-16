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Джокович хочет переехать в Грецию и встретился по этому поводу с премьер-министром страны

Джокович хочет переехать в Грецию и встретился по этому поводу с премьер-министром страны
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Сербский теннисист Новак Джокович и его жена Елена встретились с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и обсудили возможный переезд семьи в эту страну, сообщает греческое издание Neos Cosmos.

По данным источника, Джокович ищет дом для семьи в северных пригородах Афин, но может рассмотреть и другие районы в зависимости от того, какую англоязычную частную школу они с женой выберут для детей. Сам Джокович будет использовать Афины в качестве своей базы между турнирами, проводя время с семьёй, когда не участвует в соревнованиях.

Отмечается, что переезд будет осуществляться через греческую программу «Золотая виза», которая предоставляет пятилетний вид на жительство гражданам стран, не входящих в Евросоюз, которые инвестируют в страну. Ужин Джоковича, его жены и премьер-министра Греции прошёл в пятницу вечером.

Журналист Хосе Морон отметил, что Новак Джокович может переехать из Сербии в Грецию, так как «не согласен со многими вещами, происходящими в его стране по вопросам образования».

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