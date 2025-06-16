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Чесноков ожидает, что Медведев покажет высокие результаты на травяном отрезке сезона

Чесноков ожидает, что Медведев покажет высокие результаты на травяном отрезке сезона
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева есть хорошие шансы на травяном отрезке сезона.

«Медведев умеет играть на траве. Он два раза подряд выходил в полуфинал Уимблдона, однако в этом сезоне редко показывал высокие результаты. Надеюсь, что с переходом на более быстрые корты он преобразится. Ничего страшного, что он проиграл на прошлой неделе во втором матче. Там был такой соперник, который подаёт так, что на эти мячи очень трудно реагировать, а на траве подача имеет огромное значение. Он проиграл два тай-брейка, так что пока всё нормально, следующие турниры покажут его уровень», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв впервые за долгое время покинули топ-10 мирового рейтинга ATP.

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