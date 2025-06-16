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Даниил Медведев одерживает не менее 20 побед за сезон девятый год подряд

Даниил Медведев одерживает не менее 20 побед за сезон девятый год подряд
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11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал 20-ю победу в текущем сезоне. Сегодня, 16 июня, в рамках турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) он обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера (52-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста. Медведев повторяет данное достижение девятый год кряду.

Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 15:15 МСК
Даниэль Альтмайер
52
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во втором круге турнира в Галле Медведев сыграет против победителя пары Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q).

Соревнования категории АТР-500 в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, который в этом году будет защищать титул.

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