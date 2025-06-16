Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Лондоне, обыграв О'Коннелла
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 16:05 МСК
9
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
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79
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету О'Коннелла четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Лондоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Гаэлем Монфисом.
Комментарии
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