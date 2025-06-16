Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Лондоне, обыграв О'Коннелла

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету О'Коннелла четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Лондоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Гаэлем Монфисом.