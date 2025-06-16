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Хольгер Руне — Кристофер О'Коннелл, результат матча 16 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Лондон

Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Лондоне, обыграв О'Коннелла
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 16:05 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кристофер О'Коннелл
79
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету О'Коннелла четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Лондоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Гаэлем Монфисом.

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