Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Синнером
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик с победы стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (40-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 16:35 МСК
40
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
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45
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге Александр Бублик встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и немцем Янником Ханфманом.
Комментарии
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