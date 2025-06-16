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Александр Мюллер — Александр Бублик, результат матча 16 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP 500 Галле

Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Синнером
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик с победы стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (40-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 16:35 МСК
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Александр Бублик встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и немцем Янником Ханфманом.

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