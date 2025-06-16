Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Синнером

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик с победы стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он обыграл француза Александра Мюллера (40-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Александр Бублик встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и немцем Янником Ханфманом.