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Янник Синнер/Лоренцо Сонего — Карен Хачанов/Алекс Михельсен, результат матча 16 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг ATP 500 Галле

Хачанов и Михельсен обыграли Синнера и Сонего в первом круге парного турнира в Галле
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Российский теннисист Карен Хачанов и американец Алекс Михельсен вышли в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В первом круге они обыграли итальянский дуэт Янник Синнер/Лоренцо Сонего со счётом 2:6, 7:5, [10:3].

Галле — парный разряд. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 16:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Я. Синнер Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0 3
2 		7 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
К. Хачанов А. Михельсен

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Хачанов и Михельсен выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Синнера и Сонего пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Хачанов и Михельсен сыграют с победителями матча Кевин Кравиц/Тим Пюц (оба — Германия) — Андре Горанссон (Швеция)/Сем Вербек (Нидерланды).

Календарь парного турнира в Галле
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