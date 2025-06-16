Хачанов и Михельсен обыграли Синнера и Сонего в первом круге парного турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов и американец Алекс Михельсен вышли в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В первом круге они обыграли итальянский дуэт Янник Синнер/Лоренцо Сонего со счётом 2:6, 7:5, [10:3].

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Хачанов и Михельсен выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Синнера и Сонего пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Хачанов и Михельсен сыграют с победителями матча Кевин Кравиц/Тим Пюц (оба — Германия) — Андре Горанссон (Швеция)/Сем Вербек (Нидерланды).