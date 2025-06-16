«Есть шансы дойти далеко и даже выиграть». Дементьева — о Мирре Андреевой на Уимблдоне

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева считает, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева способна выиграть Уимблдон-2025.

«Вы знаете, сложно без сетки, без посева, без жеребьёвки. Сложно об этом говорить. Но то, что она способна хорошо играть на траве и что у неё есть шансы дойти далеко и даже выиграть, — я однозначно вижу. Она играет в очень умный, комбинационный теннис. Очень хорошо справляется со стрессом. Несмотря на такой возраст Мирры, я действительно вижу, что ей это доставляет удовольствие. Она сейчас окрылённая от своих результатов. Это тоже говорит в её пользу», — приводит слова Дементьевой «Советский спорт».