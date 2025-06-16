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37-летняя Татьяна Мария заявила о желании сыграть в парном разряде со своей дочкой

37-летняя Татьяна Мария заявила о желании сыграть в парном разряде со своей дочкой
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37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария рассказала, что хотела бы однажды сыграть на турнире в парном разряде со своей старшей дочерью Шарлоттой.

«Шарлотте исполнится 12 в конце года, а выступать на профессиональном уровне можно будет с 14 лет. Предстоит играть ещё несколько лет, прежде чем мы сможем приблизиться к этому, но это моя мечта. Я бы с удовольствием играла с ней в парном разряде на турнире.

Это и её мечта тоже. Если она справится, если я продолжу наслаждаться игрой в теннис, я с удовольствием продолжу соревноваться, пока не смогу выходить с ней в парном разряде», — приводит слова Марии Punto de Break.

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