Мирра Андреева с «баранкой» проиграла Магдалене Френх в первом круге турнира в Берлине

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от Магдалены Френх из Польши (25-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Френх один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге турнира в Берлине Магдалена Френх сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску.