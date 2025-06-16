Мирра Андреева с «баранкой» проиграла Магдалене Френх в первом круге турнира в Берлине
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от Магдалены Френх из Польши (25-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 0:6.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
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|7
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25
Магдалена Френх
М. Френх
Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Френх один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Во втором круге турнира в Берлине Магдалена Френх сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску.
Комментарии
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