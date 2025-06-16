Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Магдалена Френх, результат матча 16 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг WTA 500 Берлин

Мирра Андреева с «баранкой» проиграла Магдалене Френх в первом круге турнира в Берлине
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от Магдалены Френх из Польши (25-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
2 		7 6
         
Магдалена Френх
25
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Френх один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге турнира в Берлине Магдалена Френх сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску.

Календарь турнира в Берлине
Сетка турнира в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android