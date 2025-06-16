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Мирра Андреева впервые в карьере проиграла третий сет со счётом 0:6

Мирра Андреева впервые в карьере проиграла третий сет со счётом 0:6
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей молодой карьере уступила решающий сет с «баранкой». Сегодня, 16 июня, Андреева потерпела поражение от польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия) со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
2 		7 6
         
Магдалена Френх
25
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

До этого матча Мирра Андреева ни на каком уровне теннисных турниров не проигрывала третий сет со счётом 0:6. В эту статистику входят игры основной и квалификационных сеток.

Во втором круге турнира в Берлине Магдалена Френх встретится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску.

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