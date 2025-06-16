Мирра Андреева впервые в карьере проиграла третий сет со счётом 0:6

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей молодой карьере уступила решающий сет с «баранкой». Сегодня, 16 июня, Андреева потерпела поражение от польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия) со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

До этого матча Мирра Андреева ни на каком уровне теннисных турниров не проигрывала третий сет со счётом 0:6. В эту статистику входят игры основной и квалификационных сеток.

Во втором круге турнира в Берлине Магдалена Френх встретится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску.