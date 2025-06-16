Якуб Меншик обыграл Кэмерона Норри в первом круге турнира в Лондоне
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри (61-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 1:6, 6:1.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:40 МСК
61
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
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17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Меншик выполнил 20 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Норри четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Якуб Меншик поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в первом круге обыграл португальца Нуну Боржеша.
Комментарии
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