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Стефанос Циципас с трудом обыграл Дардери и вышел во второй круг турнира в Галле

Стефанос Циципас с трудом обыграл Дардери и вышел во второй круг турнира в Галле
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25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он победил итальянца Лучано Дардери (56-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:50 МСК
Стефанос Циципас
25
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 5
         
Лучано Дардери
56
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Дардери девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Циципас поборется с победителем матча между аргентинцем Франсиско Серундоло и американцем Алексом Михельсеном.

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