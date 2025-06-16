Стефанос Циципас с трудом обыграл Дардери и вышел во второй круг турнира в Галле

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он победил итальянца Лучано Дардери (56-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Дардери девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Циципас поборется с победителем матча между аргентинцем Франсиско Серундоло и американцем Алексом Михельсеном.