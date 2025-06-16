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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, стартовал травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Результаты игрового дня 16 июня:

Фабиан Марожан (Венгрия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7, 6:4, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 3:6, 3:6

Александр Мюллер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 4:6

Стефанос Циципас (Греция) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 3:6, 7:6

Кентен Алис (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:4, 6:4

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году будет защищать титул.