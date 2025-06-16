Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Ноттингеме
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71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте соревнований она одержала уверенную победу над соотечественницей Камиллой Рахимовой (87-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Ноттингем. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 18:50 МСК
71
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
87
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. На счету Рахимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Ноттингеме Анна Блинкова сыграет со второй сеяной соревнований датчанкой Кларой Таусон.
Комментарии
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