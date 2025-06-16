Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Камилла Рахимова, результат матча 16 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 250 Ноттингем

Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Ноттингеме
Комментарии

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). На старте соревнований она одержала уверенную победу над соотечественницей Камиллой Рахимовой (87-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Ноттингем. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 18:50 МСК
Анна Блинкова
71
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. На счету Рахимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Ноттингеме Анна Блинкова сыграет со второй сеяной соревнований датчанкой Кларой Таусон.

Календарь турнира в Ноттингеме
Сетка турнира в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android