Паула Бадоса обыграла Еву Лис и вышла во второй круг турнира в Берлине
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 19:35 МСК
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
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|6
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|3
62
Ева Лис
Е. Лис
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бадоса выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Паула Бадоса поспорит с американской теннисисткой Эммой Наварро.
Комментарии
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