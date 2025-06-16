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Паула Бадоса — Ева Лис, результат матча 16 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Берлин

Паула Бадоса обыграла Еву Лис и вышла во второй круг турнира в Берлине
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 19:35 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Ева Лис
62
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бадоса выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Паула Бадоса поспорит с американской теннисисткой Эммой Наварро.

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