Паула Бадоса обыграла Еву Лис и вышла во второй круг турнира в Берлине

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Бадоса выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Паула Бадоса поспорит с американской теннисисткой Эммой Наварро.