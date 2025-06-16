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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Берлине (Германия) состоялся первый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала. Результаты 16 июня:

Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США) — 2:6, 3:6

Виктория Томова (Болгария) — Катержина Синякова (Чехия) — 1:6, 2:6

Кэролин Доулхайд (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:7, 1:6

Софья Кенин (США) — Ребека Масарова (Швейцария) — 3:6, 2:6

Мирра Андреева (Россия) — Магдалена Френх (Польша) — 6:2, 5:7, 0:6

Паула Бадоса (Испания) — Ева Лис (Германия) — 6:1, 6:3

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.