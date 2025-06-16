Гаэль Монфис проиграл Маккензи Макдональду в первом круге турнира в Лондоне
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он потерпел поражение от американца Маккензи Макдональда (98-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 20:05 МСК
98
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 0
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42
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Монфис выполнил пять подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Макдональда один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Лондоне Маккензи Макдональд сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.
Комментарии
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