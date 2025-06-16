Гаэль Монфис проиграл Маккензи Макдональду в первом круге турнира в Лондоне

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он потерпел поражение от американца Маккензи Макдональда (98-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Монфис выполнил пять подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Макдональда один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Лондоне Маккензи Макдональд сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.