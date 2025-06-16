Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Галле
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление в матче первого круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). На старте соревнований Медведев обыграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:3.
Галле. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 15:15 МСК
52
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
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11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Честно говоря, я чувствовал себя отлично. Думаю, что провёл отличный матч. В некоторых отрезках, где нужно быть решительным, мне это удавалось. Я справлялся с моментами, где нужно было отыгрывать брейк-пойнты и тому подобное, так что очень доволен своим матчем и с нетерпением жду следующего», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Галле Даниил Медведев встретится с французом Кентеном Алисом.
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