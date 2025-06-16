Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня
Комментарии

Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся первый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/16 финала. Результаты 16 июня:

  • Лейла Фернандес (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:3, 4:6, 7:5
  • Даяна Ястремская (Украина) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 7:6
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханна Клагмен (Великобритания) — 6:2, 6:2
  • Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания) — 5:7, 2:6
  • Чжу Линь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:4, 6:1
  • Анна Блинкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:3
Материалы по теме
Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android