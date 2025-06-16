Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся первый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/16 финала. Результаты 16 июня:

Лейла Фернандес (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:3, 4:6, 7:5

Даяна Ястремская (Украина) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 7:6

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханна Клагмен (Великобритания) — 6:2, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания) — 5:7, 2:6

Чжу Линь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:4, 6:1

Анна Блинкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:3