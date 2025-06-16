Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня
Сегодня, 16 июня, стартовал травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 16 июня:
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7, 7:5, 6:4
- Фрэнсис Тиафо (США, 7) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — 5:7, 2:6
- Хольгер Руне (Дания, 4) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:4
- Кэмерон Норри (Великобритания, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 8) — 6:7, 6:1, 1:6
- Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:2, 6:4
- Маккензи Макдональд (США, Q) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:4
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