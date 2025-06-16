Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, стартовал травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 16 июня: