Медведев — о Галле: немного боюсь переусердствовать, заснуть и пропустить матч!

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал главное удобство на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

«Это очень удобное место для игры в теннис. Отель находится в двух минутах от тренировочных кортов и в двух минутах от центрального корта. Так что это единственный турнир в году, где после разминки сразу можно вернуться в свой номер в отеле.

Это даже немного странно. Я немного боюсь переусердствовать, заснуть и пропустить матч! Так что это классный турнир, и я всегда рад вернуться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Галле Даниил Медведев встретится с французом Кентеном Алисом.