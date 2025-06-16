Нисикори и Табило снялись с Уимблдона-2025. Чилич прошёл в основную сетку

Финалист US Open — 2014, 66-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори и 55-й номер рейтинга ATP чилийский теннисист Алехандро Табило снялись с Уимблдона-2025.

В основной сетке турнира их заменят британец Билли Харрис (113-я ракетка мира) и чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, занимающий 101-ю строчку мирового рейтинга.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).