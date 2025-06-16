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Евгений Кафельников: думаю, звёздные дни Медведева прошли

Евгений Кафельников: думаю, звёздные дни Медведева прошли
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёх — в парном, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, сейчас работающий вице-президентом Федерации тенниса России, оценил последние результаты и перспективы Даниила Медведева.

«Я замечаю, что у человека поменялись приоритеты. Мне видится, что теннис сейчас у него не в приоритете, поэтому никак не могу комментировать его результаты. Результат, который он показал, говорит сам за себя.
Считаю ли я, что приоритет у него сейчас сместился в сторону семьи, детей? Наверняка да. По моему убеждению, теннис у него не на первом месте, это 100%. Это вы у него должны спросить. Рождение второй дочери [повлияло] или что-то ещё. Вы спрашиваете, как я вижу, я говорю, что вижу так: теннис у него сейчас в жизни не приоритет номер один. Всё, точка.

Думаю, звёздные дни Даниила прошли. Он может добиться результата, только если радикально всё изменит. Моё мнение таково — он сумеет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит. А если он ничего не изменит, то никуда не вернётся. Это зависит от него, захочет он или нет. Если не захочет, ничего не будет», — сказал Кафельников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет во вторник, 17 июня.

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