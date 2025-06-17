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«Мне видится, что работает не идеально». Кафельников — о сотрудничестве Рублёва и Сафина

«Мне видится, что работает не идеально». Кафельников — о сотрудничестве Рублёва и Сафина
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о сотрудничестве Андрея Рублёва с Маратом Сафиным и о его перспективах.

«Не понимаю, какие у них договорённости, какого рода сотрудничество, что Андрей хочет от Марата получить в итоге. Мне видится, что это работает не идеально, как бы всем поклонникам Андрея этого ни хотелось. Я где-то читал, что у них договорённость только до конца «Ролан Гаррос» — кто-то из них это высказывал. Дальше не знаю. Наверное, это говорит само за себя. А что дальше будет — никто не знает, и я тем более этого не знаю.

В целом его потенциал, как и у Карена Хачанова, более ограничен, чем у Медведева. Поэтому только титанические усилия смогут вернуть их на те рельсы, когда мы сможем рассуждать о том, что они 100% будут играть на второй неделе «Шлемов». В противном случае ничего хорошего не будет», — сказал Кафельников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет сегодня, 17 июня.

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