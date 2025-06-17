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Гауфф: пытаюсь забыть победу на «Ролан Гаррос». Будет ещё два ТБШ, которые я могу выиграть

Гауфф: пытаюсь забыть победу на «Ролан Гаррос». Будет ещё два ТБШ, которые я могу выиграть
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что старается не зацикливаться на своей победе на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Честно говоря, я пытаюсь забыть победу на Ролан Гаррос», чтобы оставаться голодной. После победы на US Open (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата) до конца того сезона думала: «Я выиграл US Open, сезон почти закончился, я вполне довольна». Не хочу подходить к оставшейся части этого сезона с такой точкой зрения, будет ещё два турнира «Большого шлема», которые я вполне могу выиграть.

Сейчас я, конечно, помню «Ролан Гаррос». Но когда придёт время и я выйду на Центральный корт Уимблдона, постараюсь всё забыть», — приводит слова Гауфф TennisUpToDate.

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