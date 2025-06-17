Экс первая ракетка мира Симона Халеп проведёт прощальный матч в Румынии в 2026 году

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила в соцсетях о проведении прощального матча в следующем году.

Игра пройдёт в рамках ежегодного спортивного фестиваля в Клуж-Напоке (Румыния) 16 июня 2026 года. В каком формате и с кем пройдёт поединок, пока неизвестно.

Симона Халеп завершила карьеру в 2025 году. Матч в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке стал её последним. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.

Халеп выиграла 24 титула WTA в одиночном разряде. Среди них два «Шлема»: «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдон-2019.